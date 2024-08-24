В Жуковском прошел Детский авиакосмический салон

За это время он успел зарекомендовать себя, как уникальное мероприятие, которого ждут многие наши жители.



Сегодня в рамках мероприятия, которое проходило весь день, были представлены экспозиции авиационной техники, современные и ретро автомобили, мототехника, разбит военно-патриотический лагерь с полевой кухней, а также проводились мастер-классы и викторины авиационной направленности. Все желающие могли встретиться и лично пообщаться с Героями Советского Союза и Российской Федерации — заслуженными летчиками-испытателями, космонавтами, известными конструкторами и инженерами.



Для самых маленьких посетителей ДАКСа весь день проходили мастер-классы, где они могли узнать, как сделать модель самолета, смогли своими руками собрать и запустить ракету, научиться управлять дронами.



Также все гости «ДАКС-2024» могли погрузиться в атмосферу военно-полевого лагеря, а также ознакомиться со статической экспозицией автомототехники, которая была представлена как современными, так и ретро экспонатами.

«Уже в четвертый раз ДАКС проходит в Жуковском, и за эти годы салон успел зарекомендовать себя, как уникальное мероприятие, которого, без всякого преувеличения, ждут многие наши жители. И, что особенно радует, наши самые юные жители знакомятся с миром авиации, узнают много нового и интересного. Жуковский — это город авиации, поэтому, конечно, необходимо с самых ранних лет знакомить детей с авиацией и авиационными профессиями», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.