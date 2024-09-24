В Жуковском прошел Чемпионат и Первенство России по эстафетному бегу

На стадионе «Метеор» завершился Чемпионат и Первенство России по эстафетному бегу среди молодежи. В соревнованиях приняли участие 433 спортсмена из 26 регионов России, в том числе 11 жуковчан, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проводились среди юношей и юниорок до 21 года, также были предусмотрены женская и мужская категории. Участники бежали эстафеты 4×800м, 100 м + 200 м + 300 м+ 400 м, 4×100, 4×1500м, 4×400м, 4×200м, 100 м + 200 м + 400 м + 800 м.

В первый день соревнований глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил победителей соревнований и, совместно с главным тренером Московской области по легкой атлетике Евгением Шарминым и старшим тренером по выносливости Дмитрием Богдановым, вручил медали и дипломы. В мероприятии также принял участие исполнительный директор Федерации легкой атлетики Сергей Костин.

«Я искренне надеюсь, что новое поколение спортсменов будет прославлять нашу страну и наш город, как это делали их предшественники. От всей души поздравляю участников сегодняшних соревнований с победой и желаю им покорения новых вершин», — выступил с речью глава города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.