В Жуковском пройдет XII Открытый кубок КВН Главы городского округа Жуковский

В юмористическом состязании примут участие команды из Москвы и Московской области, включая коллективы, выступающие в Высшей, Премьер- и Юниор-лигах Международного союза КВН, а также в Центральной лиге.

Традиционным местом проведения кубка вновь станет Дворец культуры городского округа Жуковский, расположенный по адресу: улица Фрунзе, 28.

Ведущим выступит основатель жуковского движения КВН Дмитрий Володин.

Начало мероприятия запланировано на 19:00, сбор гостей — с 18:30. Вход свободный.

Организаторами мероприятия стали администрация Жуковского, Молодежный центр «Дружба» и Творческая группировка «Жуковский КВН».

Партнерами турнира являются международный аэропорт «Жуковский», «Жуковский хлеб», «Turtle`s pizza» и «Tobiko Sushi».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.