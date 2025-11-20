В Жуковском пройдет XII Открытый кубок КВН Главы городского округа Жуковский
Фото - © Молодежный центр "Дружба"
27 ноября состоится XII Открытый кубок КВН Главы городского округа Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В юмористическом состязании примут участие команды из Москвы и Московской области, включая коллективы, выступающие в Высшей, Премьер- и Юниор-лигах Международного союза КВН, а также в Центральной лиге.
Традиционным местом проведения кубка вновь станет Дворец культуры городского округа Жуковский, расположенный по адресу: улица Фрунзе, 28.
Ведущим выступит основатель жуковского движения КВН Дмитрий Володин.
Начало мероприятия запланировано на 19:00, сбор гостей — с 18:30. Вход свободный.
Организаторами мероприятия стали администрация Жуковского, Молодежный центр «Дружба» и Творческая группировка «Жуковский КВН».
Партнерами турнира являются международный аэропорт «Жуковский», «Жуковский хлеб», «Turtle`s pizza» и «Tobiko Sushi».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.