В Жуковском пройдет выездная администрация

В четверг, 29 января, в городе пройдет встреча с жителями в формате выездной администрации, где каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос. Предварительная запись для посещения мероприятия не требуется, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отметим, что на выездной администрации будут присутствовать Глава городского округа Жуковский Андроник Пак, заместители Главы, сотрудники профильных управлений администрации города, управляющие организации, депутаты городского Совета депутатов и члены Общественной палаты городского округа Жуковский.

Адрес проведения выездной администрации: Дугина, 19 (школа № 9, корпус 1).

Начало: 18:00.

Ранее, 18 декабря, встреча такого формата проходила в школе № 9. Андроник Пак вместе с профильными специалистами администрации и городских организаций, депутатами и членами Общественной палаты подробно разобрали все обращения, с которыми пришли жители.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.