В Жуковском пройдет выездная администрация по общим вопросам

Выездная администрация пройдет в Жуковском 26 июня. В рамках встречи жители города смогут задать любые интересующие их вопросы, а также оставить письменные заявления, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоится в школе № 8, в корпусе на улице Менделеева, по адресу город Жуковский улица Менделеева, дом 9. Начало в 18.00. Предварительная запись не требуется, прийти на выездную администрацию может любой желающий.

Отметим, что на выездной администрации будут присутствовать глава городского округа Жуковский Андроник Пак, заместители главы, сотрудники профильных управлений администрации города, управляющие организации, депутаты городского Совета депутатов, члены Общественной палаты городского округа Жуковский.

Ранее плановые выездные администрации в 2025 году уже проходили в школах № 13, 9, 6, а также во Дворце культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.