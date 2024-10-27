В Жуковском пройдет областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение-2024»

Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение», которая проводится ежегодно для обучающихся от 9 до 18 лет детских художественных школ, художественных отделений ДШИ, художественных студий Московской области, открывается 28 октября в жуковском Дворце культуры. Об этом сообщила пресс-служа администрации городского округа.

Всего на выставку-конкурс представлено 414 работ в 12 номинациях и 4 возрастных группах. Тема этого года — «Семейные традиции», поскольку она посвящена году семьи в России. Среди участников представители 68 образовательных учреждений, 57 населенных пунктов из 32 муниципальных образований Московской области.

Напомним, что впервые межзональная выставка-конкурс детского рисунка была организована и проведена в 2017 году. В 2022 году она получила статус областной, и проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации городского округа Жуковский.

Выставка пройдет во Дворце культуры г. о. Жуковский по адресу: г. о. Жуковский, ул. Фрунзе д. 28 с 28 октября по 10 ноября. Время работы — с 9:00 до 18:00

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.