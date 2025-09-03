В Жуковском пройдет интерактивная военно-тактическая игра «Зарница»
Фото - © Администрация г.о Жуковский
В Парке культуры и отдыха Жуковского состоится интерактивная военно-тактическая игра «Зарница», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В рамках мероприятия все желающие в составе команд смогут получить навыки в военно-спортивных дисциплинах: альпинизм, тактическая медицина, практическая стрельба, прикладное минирование, химическая защита.
Соревнование состоит из 6 этапов, на каждой точке испытания одновременно может находиться одна команда. После прохождения каждого этапа соревнования команды связываются со штабом и получают сигнал выдвигаться к следующей точке.
Также в рамках игры будут проведены мастер-классы по безопасному обращению с оружием, оказанию первой помощи и применению средств связи. Участники смогут освоить дополнительные навыки, полезные в экстренных ситуациях. К участию приглашаются команды из 5–6 человек.
Мероприятие проводится в парке культуры и отдыха, место сбора — за сценой. Время проведения 6 сентября (суббота) в 11:00.
После прохождения всех этапов команда отправляется на начальный этап зарницы, где будет проводиться подведение итогов и награждение участников.
Предварительная запись для участия не требуется.
Возрастные ограничения 12+.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.