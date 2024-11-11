12 ноября с 11:00 до 15:00 в Жуковском во Дворце культуры (ул. Фрунзе, д. 28) состоится форум из цикла «Человек —основа бизнеса», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед гостями форума выступит профессиональный профориентолог. Будут представители колледжей из Раменского, ЖАТа, колледжа «Московия», МАИ и МФТИ.

Участие в форуме примут и сотрудники отделов кадров градообразующих предприятий.

Кроме того, на мероприятии все желающие смогут познакомиться с предпринимателями и организациями города, задать вопросы представителям Федеральной налоговой службы, Мособлеирц, Мой бизнес. сотрудники отделов кадров градообразующих предприятий.

Также на форуме пройдет Ярмарка вакансий.

Основными темами станут: финансы, консалтинг и профориентация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.