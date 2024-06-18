В Жуковском пройдет акция «Свеча памяти»

В ночь с 21 на 22 июня у мемориала «Вечный огонь» на ул. Пушкина в Жуковском пройдет ежегодная акция «Свеча памяти», передает пресс-служба администрации городского округа.

Будут зажжены свечи в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Начало акции в 04:00. К акции приглашают присоединиться всех желающих.

«Ежегодно 22 июня мы собираемся у „Вечного огня“, чтобы ровно в 4 часа утра почтить память тех, чьи жизни прервала самая кровопролитная и страшная война в истории человечества. Великая Отечественная война унесла жизни около 27 миллионов человек только в Советском союзе, — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров. — Это ужасная трагедия, которую мы никогда не забудем. И только благодаря подвигу и мужеству советского народа мы сегодня можем жить в прекрасной стране».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.