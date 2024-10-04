В Жуковском проходит конференция, посвященная беспилотным авиационным системам

В Жуковском в технопарке ЦАГИ проходит научно-практическая конференция, посвященная беспилотным авиационным системам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

4 октября, проходит второй день уже традиционной научно-практической конференции, которая в этом году посвящена актуальной теме «Создания устойчивой экосистемы БАС в Подмосковном регионе». Все мы прекрасно понимаем насколько важна для нашей страны тема беспилотных авиационных систем, особенно в условиях продолжающейся специальной военной операции.

Сегодня в рамках основной части конференции пройдут 2 параллельных мероприятия — круглый стол «Кадровое обеспечение беспилотной отрасли» и тренировочные полеты участников соревнований. Во второй половине дня пройдут соревнования по дрон-футболу и показательные выступления.

Вчера, в первый день конференции, прошел теоретический и образовательный интенсив, в рамках которого ученики 9-11 классов, а также студенты начальных курсов ВУЗов и организаций среднего профессионального образования прослушали лекции по теории устройства и эксплуатации БПЛА и основным принципам полета квадрокоптера, попробовали совершить полет на симуляторе, собрали простейшую схему системы индикации пространственного положения и спроектировали простейшую раму квадрокоптера.

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