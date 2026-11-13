В Жуковском продолжают благоустраивать сквер «28 квартал»

Строители залили бетонное основание нового фонтана в сквере «28 квартал» в Жуковском и приступили к планировке грунта. Благоустройство планируют полностью завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере «28 квартал» в Жуковском появятся многоуровневый фонтан, места для игры в настольный теннис и шахматы, детская игровая зона. Рабочие обновят пешеходные дорожки и освещение, проведут озеленение. Памятник «Афган-Чечня-Россия» планируют отремонтировать.

Благоустройство проводят в рамках народной программы партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Концепцию обновления сквера разработали совместно с жителями наукограда.

«Очень хочется, чтобы сквер стал местом, куда можно прийти всей семьей: погулять с детьми, поиграть, встретиться с друзьями или просто отдохнуть. Особенно радует, что здесь предусмотрят возможности для досуга и детей, и взрослых. Думаю, после обновления сквер станет еще одной любимой точкой притяжения жителей», — поделился житель Максим Пролеев.

Строители уже залили бетонное основание будущего фонтана и приступили к планировке грунта. Полностью завершить благоустройство планируют в 2027 году.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.