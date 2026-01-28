В Жуковском круглосуточно убирают снег после сильного снегопада

В Жуковском продолжается круглосуточная уборка снега после сильного снегопада, который начался 27 января и, по прогнозам, продлится до вечера четверга, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском уборка снега ведется в круглосуточном режиме. Для ликвидации последствий снегопада были привлечены дополнительные силы. Снег убирают как с помощью техники, так и вручную.

Особое внимание уделяется расчистке и обработке дорог общего пользования, тротуаров, подъездов к социальным объектам и остановкам общественного транспорта. Также очищаются внутридворовые проезды, выходы из подъездов и подъезды к контейнерным площадкам.

Глава Жуковского Андроник Пак отметил, что при необходимости план уборки и распределение техники оперативно корректируются для повышения эффективности работ.

Андроник Пак призвал жителей обращаться в службу спасения по номеру 112 в случае непредвиденных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.