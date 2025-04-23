По уже сложившейся традиции с наступлением теплой погоды в Жуковском привели в положение взлета самолет-памятник Ту-144, установленный на Туполевском шоссе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Была опущена носовая часть и выпущено переднее горизонтальное оперение. В таком виде самолет будет находиться до зимнего периода. С наступлением холодов у Ту-144 вновь поднимут носовую часть», — рассказал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Отметим, что памятник был установлен в Жуковском в 2019 году. За этот период лайнер стал настоящей визитной карточкой наукограда. Его установили по инициативе местных жителей, летчиков и инженеров, сотрудников градообразующих предприятий. Проект реализован фондом «Легенды авиации», и его поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ту-144 стал первым в мире сверхзвуковым пассажирским лайнером. Он был разработан в КБ Туполева, летные испытания проходили на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.



«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.