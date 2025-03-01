В Жуковском приступят к благоустройству сквера «28 квартал» в 2025 году

В 2025 году в Жуковском запланировано проектирование Треугольного леса и второй части городского парка (до ул. Гарнаева). Работы по благоустройству начнутся в 2026 году. Помимо этого, в этом году предусмотрено проектирование и начало работ по благоустройству сквера «28 квартал» на улице Фрунзе, а также благоустройство сквера около станции «Отдых», сообщает пресс-служба администрации округа.

Запланировано в 2025 году комплексное благоустройство шести дворовых территорий на улицах Осипенко, Чкалова, Комсомольская и Калугина и установка шести детских игровых площадок на улицах Дзержинского, Мясищева, Осипенко, Чкалова, Калугина и Осипенко.

Предусмотрено благоустройство «народных троп» по адресам: Серова, 2а — Нижегородская, 14; Семашко, 5; Коминтерна, 46, 48, 50; Набережная Циолковского, 18; Молодежная, 1.

Также в 2025 году будет выполнен ремонт четырех муниципальных дорог: ул. Семашко (от ул. Дзержинского до ул. Фрунзе), ул. Садовая, ул. Коммунальный проезд и ул. Ломоносова (от ул. Фрунзе до ул. Горького).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.