В Жуковском приступили к установке городского катка

В городском округе Жуковский начали установку катка на площади около городского Дворца культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас на месте установки ведутся работы по организации контура площадки. Далее будут осуществляться отсыпка песка, выстраиваться коллектор, проводиться застил пленки, выкладываться ice маты, прессовка системы, запуск и поэтапная заливка.

Каток будет открытым. Он начнет свою работу 1 декабря 2025 года, а завершение работы катка планируется 15 марта 2026 года.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак также добавил, что каток будет бесплатным для всех желающих.

В прошлом году в Жуковском два городских катка были залиты на территории Спортивного комплекса «Метеор»: малый (бесплатный) и большой (платный), катание на которых проходило под музыкальное сопровождение с разнообразной популярной музыкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.