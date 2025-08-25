В Жуковском представили полностью импортозамещенный самолет Ту-214

сегодня в 18:58

АО «Туполев» торжественно отпраздновал День воздушного флота России. Празднование прошло на территории Жуковской летно-испытательной и доводочной базы. Этот полюбившийся всем формат семейного праздника вновь собрал сотрудников и их семьи в теплой и дружеской атмосфере. Главным событием мероприятия стала демонстрация уникального самолета Ту-214 с полностью импортозамещенным бортовым оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник летного отделения, летчик испытатель первого класса Олег Петунин и главный конструктор Станислав Баранов представили своим коллегам и гостям этот выдающийся образец отечественного авиастроения.

На данном самолете установлено отечественное оборудование взамен импортному, например, метео-навигационная радиостанция (метеолокатор), система предупреждения столкновения в воздухе, система предупреждения близости земли, радиостанция.

«В рамках программы импортозамещения на Ту-214 было выполнено порядка 60-ти полетов, всего программа предусматривает 70 полетов, испытания заканчиваются, оформляются материалы. После получения одобрения, импортозамещенное оборудование будет устанавливаться на все вновь строящиеся самолеты Ту-214» — рассказал главный конструктор Ту-214 Станислав Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.