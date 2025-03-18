В Жуковском построят детский сад «Самолетик» на 290 детей

Дошкольное учреждение рассчитано на 290 малышей. 89 человек в нем будут трудоустроены. Здание площадью 5 506, 43 кв. м возведут из экологически чистых материалов, каркас будет состоять из монолитных пилонов, колонн и перекрытий, наружные и внутренние стены выполнят из экологически чистого керамического кирпича. На объекте предусмотрена собственная пристраиваемая котельная. На кухне, в игровых, спальнях, на уличной детской площадке установят современное оборудование.

Жилой комплекс «Гранд Комфорт» в Жуковском расположен на берегу реки Быковка. Проектом предусмотрены четыре жилых дома с двухуровневым подземным паркингом, новый детский сад, поликлиника, пристройки к существующим школам и благоустройство набережной реки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.