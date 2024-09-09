В Жуковском подведены итоги выборов в Совет депутатов города

6, 7 и 8 сентября в Жуковском проходили выборы в Совет депутатов города VIII созыва. Итоги уже подведены, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Избрано 25 депутатов по пяти пятимандатным округам:





По пятимандатному избирательному округу № 1

1. Власова Марина Серафимовна («Единая Россия»);

2. Журавлев Сергей Станиславович («Справедливая Россия — Патриоты- За правду»);

3. Ковалева Светлана Александровна («Единая Россия»);

4. Лебедев Виталий Вячеславович («Либерально-демократическая партия России»);

5. Шевцова Екатерина Александровна («Единая Россия»).



По пятимандатному избирательному округу № 2

1. Аниканов Александр Николаевич (самовыдвижение);

2. Гридунов Сергей Евгеньевич («Единая Россия»);

3. Гришин Николай Степанович («Коммунистическая партия Российской Федерации»);

4. Нестерюк Дмитрий Васильевич («Единая Россия»);

5. Рязанов Сергей Анатольевич («Единая Россия»).



По пятимандатному избирательному округу № 3

1. Агафонов Михаил Михайлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»);

2. Акимов Сергей Викторович («Единая Россия»);

3. Горбунов Александр Александрович (самовыдвижение);

4. Козлов Денис Валерьевич («Единая Россия»);

5. Овчинников Дмитрий Русланович («Единая Россия»).



По пятимандатному избирательному округу № 4

1. Агеев Константин Павлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»);

2. Мехтиев Надир Агил оглы («Справедливая Россия — Патриоты- За правду»);

3. Рыбалова Виктория Викторовна («Единая Россия»);

4. Тарасов Леонид Юрьевич («Единая Россия»);

5. Тинис Ольга Николаевна («Единая Россия»).



По пятимандатному избирательному округу № 5

1. Артамонов Алексей Евгеньевич (самовыдвижение);

2. Прохоров Юрий Вячеславович («Единая Россия»);

3. Самохвалова Дина Зейналовна («Единая Россия»);

4. Солодилин Александр Геннадьевич («Новые люди»);

5. Шагизиганов Альберт Фидаилевич («Единая Россия»).



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.