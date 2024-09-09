В Жуковском подведены итоги выборов в Совет депутатов города
Фото - © Администрация г.о. Жуковский
6, 7 и 8 сентября в Жуковском проходили выборы в Совет депутатов города VIII созыва. Итоги уже подведены, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Избрано 25 депутатов по пяти пятимандатным округам:
По пятимандатному избирательному округу № 1
1. Власова Марина Серафимовна («Единая Россия»);
2. Журавлев Сергей Станиславович («Справедливая Россия — Патриоты- За правду»);
3. Ковалева Светлана Александровна («Единая Россия»);
4. Лебедев Виталий Вячеславович («Либерально-демократическая партия России»);
5. Шевцова Екатерина Александровна («Единая Россия»).
По пятимандатному избирательному округу № 2
1. Аниканов Александр Николаевич (самовыдвижение);
2. Гридунов Сергей Евгеньевич («Единая Россия»);
3. Гришин Николай Степанович («Коммунистическая партия Российской Федерации»);
4. Нестерюк Дмитрий Васильевич («Единая Россия»);
5. Рязанов Сергей Анатольевич («Единая Россия»).
По пятимандатному избирательному округу № 3
1. Агафонов Михаил Михайлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»);
2. Акимов Сергей Викторович («Единая Россия»);
3. Горбунов Александр Александрович (самовыдвижение);
4. Козлов Денис Валерьевич («Единая Россия»);
5. Овчинников Дмитрий Русланович («Единая Россия»).
По пятимандатному избирательному округу № 4
1. Агеев Константин Павлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»);
2. Мехтиев Надир Агил оглы («Справедливая Россия — Патриоты- За правду»);
3. Рыбалова Виктория Викторовна («Единая Россия»);
4. Тарасов Леонид Юрьевич («Единая Россия»);
5. Тинис Ольга Николаевна («Единая Россия»).
По пятимандатному избирательному округу № 5
1. Артамонов Алексей Евгеньевич (самовыдвижение);
2. Прохоров Юрий Вячеславович («Единая Россия»);
3. Самохвалова Дина Зейналовна («Единая Россия»);
4. Солодилин Александр Геннадьевич («Новые люди»);
5. Шагизиганов Альберт Фидаилевич («Единая Россия»).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.
«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.