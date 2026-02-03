В Жуковском почтили память Валерия Чкалова в день его рождения

В Жуковском 2 февраля представители молодежных организаций и депутаты возложили цветы к памятнику летчику-испытателю Валерию Чкалову в честь 122-й годовщины со дня его рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятное мероприятие прошло у монумента Валерию Чкалову в Жуковском городском округе. Инициаторами выступили активисты местных молодежных движений, включая «Молодую гвардию» и «Волонтеров Подмосковья». К ним присоединились депутаты городского Совета депутатов.

Участники почтили память легендарного летчика, отметив его вклад в развитие отечественной авиации и знаменитый перелет через Северный полюс. Возложение цветов стало традиционным событием, приуроченным ко дню рождения Чкалова.

Валерий Чкалов родился 2 февраля 1904 года в Нижегородской области. За свою карьеру он совершил более 800 испытательных полетов и первым выполнил такие фигуры высшего пилотажа, как восходящий штопор и замедленная бочка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.