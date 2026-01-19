В Жуковском почтили память Николая Жуковского в день его рождения

В Жуковском 17 января прошли мероприятия, посвященные 179-летию со дня рождения Николая Жуковского. Глава округа Андроник Пак, депутаты, сотрудники предприятий и жители возложили цветы к памятнику ученого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 17 января, в Жуковском отметили 179 лет со дня рождения Николая Жуковского — основоположника российской авиации, гидро- и аэродинамики.

Глава городского округа Андроник Пак, депутаты Совета депутатов, сотрудники администрации, представители градообразующих предприятий, молодогвардейцы и жители города возложили цветы к памятнику ученого.

Андроник Пак подчеркнул, что Николай Жуковский внес значительный вклад в развитие науки и авиационной техники, а его наследие продолжает жить в каждом достижении современной авиации. Он отметил важность сохранения памяти о научных достижениях Жуковского, особенно для молодого поколения.

Николай Жуковский известен как «отец авиации». Он основал первый в мире научный центр по изучению аэродинамики и гидродинамики — Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

