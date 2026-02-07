В Жуковском почтили память авиаконструктора Антонова

В честь юбилея Антонова «Единая Россия» организовала в Жуковском памятную церемонию с возложением цветов к его бюсту. В ней приняли участие глава Центрального исполнительного комитета партии, федеральный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин, руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, молодогвардейцы, горожане и сотрудники ОКБ имени Яковлева, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Также участники памятного мероприятия посетили Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Жуковского.

Александр Сидякин напомнил, что самолеты Антонова — гордость отечественного авиастроения.

«Это легендарные Ан-2, Ан-12, Ан-22 „Антей“, а чуть позже и Ан-124 „Руслан“, другие модели. Мы сохраняем память о всех, кто помогал нашей стране стать одной из ведущих авиастроительных держав. Проект „Единой России“ „Историческая память“ как раз направлен на сохранение этой памяти. Олег Антонов родился здесь, в Московской области, а умер на Украине. Сейчас там уничтожают памятники всем, кто имел хоть какое-то отношение к истории Советского Союза. А мы и дальше будем отстаивать историческую правду», — подчеркнул Александр Сидякин.

В свою очередь Денис Перепелицын отметил, что Олег Антонов является настоящим «отцом» советской военно-транспортной авиации.

«За выдающиеся достижения ему присвоили звание Героя Социалистического Труда, вручили Сталинскую и Ленинскую премии. Его вклад в историю нашей страны не подлежит сомнению. Чего стоит только создание знаменитого „кукурузника“ — Ан-2, который до сих пор летает, применяется в сельском хозяйстве и не только. А Ан-22 „Антей“ — первый в мире широкофюзеляжный самолет, установивший множество рекордов грузоподъемности», — добавил Денис Перепелицын.

Олег Константинович Антонов разработал свыше 50 типов планеров и более 20 типов самолетов. Под его руководством созданы транспортные самолеты Ан-2, Ан-8, Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-124.

Антонов внес колоссальный вклад в развитие военно-транспортной и гражданской авиации, сделав самолеты марки «Ан» символом надежности во всем мире.

