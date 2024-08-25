В Жуковском отркыли парк после благоустройства

В мероприятии принял участие глава Жуковского Борис Аубакиров, депутаты Мособлдумы Игорь Чистюхин и Игорь Коханый, местные депутаты, активисты «Молодой гвардии», «Волонтеры Подмосковья» и местные жители.



«Знаю, с каким нетерпением многие жуковчане ждали этого дня. Мы постарались максимально сохранить привычное нескольким поколениям жуковчан зонирование. Постоянно были на связи с инициативными группами и активными жителями, учитывали их пожелания, — отметил глава города Борис Аубакиров, — Например, по многочисленным просьбам на детской площадке были сохранены и отреставрированы исторические бетонные скульптуры животных. Я считаю, что это очень правильно, и они великолепно вписались в обновленный парк. Благодарю всех, кто принимал участие в этой долгой и важной работе: наших активных жителей, проектировщиков и подрядчиков».

В рамках комплексного благоустройства, которое проходило в два этапа, была обновлена входная группа, пешеходные дорожки, сцена и амфитеатр, павильоны, туалет, который оборудовали комнатой матери и ребенка и доступом для маломобильных групп населения. Появилась новая спортивная зона с площадкой для воркаута, детская площадка, был построен многофункциональный павильон, где можно проводить мероприятия в зимнее время, новое кафе и павильон для проката.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.



