сегодня в 18:31

В Жуковском отремонтируют два детских сада в 2026 году

В 2026 году в городском округе Жуковский будет проведен капитальный ремонт дошкольных отделений школ № 12 и № 15, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как пояснил глава муниципалитета Андроник Пак, в рамках работ будут обновлены кровли и фасады зданий, инженерные системы, выполнен ремонт внутренних помещений, установлены современные системы безопасности (пожарная сигнализация, видеонаблюдение), модернизированы пищеблоки, произведено благоустройство территорий дошкольных отделений.

Также в обновленные здания закупят новое оборудование и мебель.

Напомним, что в 2025 году в Жуковском проводится капремонт дошкольных отделений лицея № 14 и школы № 6. «Еженедельно выезжаю на место для проверки хода выполнения ремонтных работ», — добавил Андроник Пак.

Кроме этого, на данный момент в различных образовательных учреждениях города проводятся текущие ремонты, которые будут завершены к 25 августа.