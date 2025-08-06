В Жуковском отремонтируют два детских сада в 2026 году
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В 2026 году в городском округе Жуковский будет проведен капитальный ремонт дошкольных отделений школ № 12 и № 15, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как пояснил глава муниципалитета Андроник Пак, в рамках работ будут обновлены кровли и фасады зданий, инженерные системы, выполнен ремонт внутренних помещений, установлены современные системы безопасности (пожарная сигнализация, видеонаблюдение), модернизированы пищеблоки, произведено благоустройство территорий дошкольных отделений.
Также в обновленные здания закупят новое оборудование и мебель.
Напомним, что в 2025 году в Жуковском проводится капремонт дошкольных отделений лицея № 14 и школы № 6. «Еженедельно выезжаю на место для проверки хода выполнения ремонтных работ», — добавил Андроник Пак.
Кроме этого, на данный момент в различных образовательных учреждениях города проводятся текущие ремонты, которые будут завершены к 25 августа.