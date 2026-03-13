В Жуковском отметили 34-летие отряда «Центроспас»

Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд был создан 13 марта 1992 года и с первых дней базируется в Жуковском. Подразделение выполняет аварийно-спасательные и поисковые работы в России и за рубежом.

«Мы гордимся тем, что организация, которая выполняет сложнейшие аварийные и поисково-спасательные работы в любой точке мира, располагается именно в нашем городе. В этот праздничный день желаю всему составу отряда крепкого здоровья и благополучия. Пусть профессионализм, отвага и взаимовыручка всегда будут вашими главными союзниками», — отметил Андроник Пак.

За 34 года спасатели «Центроспаса» более 70 тыс. раз выезжали на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Свыше 240 операций проведено на международном уровне, более 600 — на федеральном и региональном. Специалисты спасли более 15 тыс. человек и оказали помощь пострадавшим более чем в 69 тыс. случаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.