сегодня в 13:19

В Жуковском открыли стадион для всех желающих

В Жуковском городском округе открыли стадион для всех желающих на территории школы №10, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках регионального проекта губернатора Андрея Воробьева стадион доступен для всех на территории школы №10 (ул. Левченко, д, 7).

Проект «Открытый стадион» позволяет любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой – беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой – лыжней.

В Жуковский в настоящее время открыты для посещения стадионы, на территории:

школа №2 (ул. Маяковского, д. 15)

школа №8 (ул. Фрунзе, д. 8)

школа №9 (ул. Молодежная, д. 25)

школа №13 (ул. Амет-Хан-Султана, д. 40)

лицей №14 (ул. Федотова, д. 19)

Время посещения школьных стадионов с 06:00 до 22:00 ежедневно, при отсутствии занятий учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.