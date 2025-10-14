В Жуковском открыли «Парту Героя» в честь авиаконструктора Мясищева

Владимир Михайлович родился в Тульской области в 1902 году. В 1956 году возглавил ОКБ, став его генеральным конструктором. Под его руководством были созданы уникальные сверхзвуковые самолеты, включая стратегический ракетоносец М-50, совершивший первый полет в 1959 году, а также проекты ракет М-40 «Буран» и М-44. В 1957 году Мясищев был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Возглавлял Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского.

Имя Владимира Михайловича Мясищева навсегда вписано в историю отечественной авиации и города Жуковский.

Напомним, что ранее в школах № 12, № 3 и № 8 были открыты «Парты Героев» в честь Никиты Утина, Станислава Елецкого и Артема Абдуллина, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Кроме того, в лицее № 14 была открыта парта, посвященная Михаилу Михайловичу Громову, в школе № 7 — Николаю Кочеткову и Сергею Мельникову, а в школе № 9 — в честь легендарного летчика-космонавта, героя СССР Игоря Волка.

Проект «Парта Героя» реализуется по всей стране. Инициатива направлена на сохранение памяти о людях, которые являются примером для подрастающего поколения. Цель проекта — в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещен QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.