В Жуковском открыли «Парту Героя», посвященную памяти Александра Крутова

Торжественное открытие прошло в школе № 8. В церемонии приняли участие заместитель главы города Ольга Алферова, депутаты городского совета, общественные деятели, педагоги и ученики, а также дочь Александра Крутова Светлана Коршун и его внук Тимофей, который учится в этой школе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Создание таких памятных мест помогает воспитывать у подрастающего поколения чувство уважения к истории, гордости за свою страну и сохранять память о тех, кто совершил великие подвиги», — сказала Ольга Алферова

Ученики подготовили рассказ о жизни и подвигах Александра Крутова, подчеркнув его роль как примерного гражданина и патриота своей страны.

Александр Крутов — выдающийся летчик-испытатель, Герой России, капитан, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Он провел испытания на многих легендарных самолетах, включая Як-38, Су-25, Су-27 и МиГ-29, и стал одним из первых, кто выполнил посадку на палубу авианосца. За мужество и героизм при испытаниях новой авиационной техники в 1995 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. С 1981 по 2019 год он работал в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова и внес значительный вклад в развитие российской авиации и подготовку лётчиков-испытателей.

«Открытие „Парты Героя“ — это не просто дань памяти, это возможность для наших учеников глубже понять, что такое служение Родине, самоотверженность и сила духа. Мы гордимся, что имя Александра Крутова будет вдохновлять школьников на добрые дела», — сказала директор школы № 8 Дина Самохвалова.

Дочь героя, Светлана Коршун, отметила важность подобных инициатив: «Для нашей семьи — это событие имеет огромное значение. Мы видим, что память о моем отце жива, и надеемся, что его подвиг станет примером для будущих поколений».

Право учиться за «партой Героя» получает ученики школы № 8, имеющие особые успехи в учебе.

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