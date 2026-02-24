В Жуковском открыли Парту Героя Леониду Гусарову

Парту Героя в честь участника СВО Леонида Гусарова открыли в детской школе искусств №1 в Жуковском в преддверии четвертой годовщины начала спецоперации. В церемонии приняли участие представители власти, педагоги и семья погибшего бойца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие состоялось в рамках проекта «Новая школа». В мероприятии участвовали депутат Мособлдумы Лидия Антонова, глава Жуковского и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андроник Пак, координатор проекта Ольга Алферова, местные депутаты, педагоги, ученики и родственники героя.

«Вся его жизнь была связана с искусством и культурой, которым он посвящал себя. Многие вспоминают Леонида Юрьевича как очень тонко чувствующего человека. Он болезненно воспринимал несправедливость, искренне любил Родину, был мужественным, храбрым и решительным человеком», — отметил Андроник Пак.

На церемонии показали фильм о жизни Леонида Гусарова — его театральном пути, работе в кино и жизни в Жуковском. Ученики прочитали стихи его авторства, после чего участники возложили цветы к Парте Героя.

«Благодаря проекту дети узнают о настоящих героях, которым посвящены эти парты», — сказала Лидия Антонова.

Леонид Гусаров родился 13 февраля 1973 года. С 2012 по 2023 год он преподавал в ЖДШИ №1, снимался в кино, писал стихи и либретто к мюзиклам, вел городские мероприятия. В 2016 году участвовал в военной операции в Сирии и был награжден медалью. В 2022 году его призвали на СВО, после возвращения он представил поэму «Симфония Донбасса». В августе 2023 года вновь отправился в зону боевых действий и в октябре погиб при выполнении задачи. Посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.