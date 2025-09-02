сегодня в 13:18

В Жуковском открыли дошкольное отделение лицея № 14 после капремонта

1 сентября в Жуковском состоялось торжественное открытие дошкольного отделения лицея № 14 после капитального ремонта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Был обновлен и утеплен фасад здания, кровельное покрытие и водосточная система смонтированы заново. Заменены инженерные системы, входные группы, установлены новые окна и двери, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Как сообщил глава Жуковского Андроник Пак, работы внутри здания затронули все помещения.

«Внутренняя отделка осуществлялась современными безопасными материалами. Закуплена новая мебель, оборудование, в том числе для пищеблока», - прокомментировал Андроник Пак.

Отметим, что обновленное дошкольное учреждение примет 260 воспитанников, среди которых 22 ребенка от 1,5 до 3 лет. В детском саду будут работать две логопедические группы, реализующие адаптированные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», – уточнил Воробьев.