В Жуковском открылась выставка «Ушедшие художники города Жуковского»

В среду, 19 ноября, во Дворце культуры городского округа Жуковский состоялось открытие выставки под названием «Ушедшие художники города Жуковского», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Там представлены работы художников, которых уже нет в живых, среди них: Эльвин Марута, Евгений Трошев, Станислав Ракиткин и другие.

На мероприятии присутствовал глава городского округа Андроник Пак. Он поблагодарил за инициативу создания выставки президента Академии народного искусства России Владимира Гуторкина, поставившего перед собой цель сохранить память об ушедших художниках Жуковского.

«Наследие, которое оставили эти великие художники, их картины, продолжают радовать ценителей искусства, и, уверен, будут вызывать яркие эмоции еще многие-многие годы», — добавил глава Жуковского Андроник Пак.

Выставка состоялась также благодаря Нине Верниковой, многие годы возглавляющей художественную галерею «5 Дом».

Выставка будет проходить в фойе Большого зала Дворца культуры (улица Фрунзе, 28) до 5 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.