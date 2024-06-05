В Жуковском округе объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству парка

Объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха в городском округе Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк культуры и отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина» (этап 3).

В рамках выполнения работ к ноябрю 2024 года планируется произвести демонтажные работы, благоустройство и озеленение территории (в т. ч. опилка деревьев), установку малых архитектурных форм (песочницы, качели, батуты, игровые и спортивные площадки, скамейки и трибуны, навигационная группа), устройство дорог и покрытий, установку системы видеонаблюдения и освещения.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет федеральных средств, средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Жуковский Московской области.

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