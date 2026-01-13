В Жуковском ограничили движение и парковку на улице Энергетическая до 1 марта 2026 года

В Жуковском до 1 марта 2026 года ограничили движение и запретили парковку на участке улицы Энергетическая от пересечения с улицей Московская до пересечения с улицей Гагарина в рамках продления антитеррористических мер, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Жуковском продлили действие антитеррористических мер на участке улицы Энергетическая. До 1 марта 2026 года здесь ограничено движение транспорта и запрещена парковка. Ограничения действуют на отрезке от пересечения с улицей Московская до пересечения с улицей Гагарина.

Решение о продлении мер приняла антитеррористическая комиссия городского округа. Ранее ограничения были введены 26 декабря и должны были завершиться 11 января, однако срок был увеличен.

Администрация города рекомендует жителям заранее планировать маршруты и объезжать перекрытый участок дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.