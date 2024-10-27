В Жуковском обсудили с жителями строительство дороги

В Жуковском прошла «Выездная администрация» в микрорайоне № 5, сообщили в пресс-службе округа.

Обсудили новую схему организации движения в микрорайоне № 5, начавшееся строительство дороги.

«На дороге ул. Гризодубовой-ул.Анохина предусмотрено двустороннее движение, парковочные места с двух сторон по улице Гризодубовой, тротуары вдоль домов, уличное освещение. Установка светофоров на данном участке не планируется. Срок окончания строительства дороги по контракту — II квартал 2025 года», — рассказал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Аубакиров также рассказал о проекте по продолжению набережной реки Быковка, который будет реализован в рамках строительства жилого комплекса на улице Гудкова. Проект рассчитан до 2030 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.