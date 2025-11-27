сегодня в 17:58

В Жуковском обсудили поддержку участников СВО и их семей

В городском округе Жуковский состоялось выездное заседание администрации, предназначенное для участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие прошло в медиацентре городского парка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе встречи жители смогли задать вопросы, касающиеся отправки гуманитарной помощи, получения выплат и организации медицинского обслуживания. По возникшим юридическим вопросам подробные разъяснения предоставил заместитель прокурора города Александр Суриков.

Кроме того, при содействии фонда «Защитники Отечества» была организована акция, в рамках которой юные жители Жуковского передали для военнослужащих письма, рисунки и трогательные послания поддержки.

Администрация городского округа намерена и в дальнейшем проводить отдельные встречи в подобном формате для решения вопросов, волнующих участников СВО и их семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.