В Жуковском обновили спортивную площадку школы № 8 на улице Фрунзе

На стадионе установили новый спортивный комплекс. Тренироваться на этом стадионе могут не только учащиеся данного образовательного учреждения, но и все желающие в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Открытый стадион». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Жуковский.

Помимо школы № 8, стадионы в Жуковском открыты для свободного посещения на территории школы № 2 (ул. Маяковского, д. 15), школы № 9 (ул. Молодежная, д. 25), школы № 13 (ул. Амет-Хан-Султана, д. 40) и лицея № 14 (ул. Федотова, д. 14). Часы работы — ежедневно с 6:00 до 22:00, при отсутствии занятий учащихся. А с 1 сентября для посещения всех желающих будет открыт еще и стадион школы № 10 (ул. Левченко, дом № 7).

В Жуковском продолжается подготовка школ и дошкольных учреждений к новому учебному году. В частности, завершается капитальный ремонт дошкольных отделений лицея № 14 и школы № 6. В настоящий момент на данных объектах проводятся работы по устройству внутренних инженерных сетей, монтажу потолков, покраске стен, укладке плитки, монтажу дверей, установке сантехники, сборке мебели, а также фасадные работы. Глава Жуковского Андроник Пак вместе со своими заместителями еженедельно выезжает на место и проверяет ход выполнения работ.

Также в преддверии 1 сентября в школах города проводятся работы по текущему ремонту, которые должны быть завершены к 25 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.