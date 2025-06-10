В Жуковском начали работу летние лагеря дневного пребывания

сегодня в 13:35

С 9 июня 2025 года в городском округе Жуковский начали работу летние лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для юных жителей города подготовлена увлекательная программа, сочетающая отдых, развитие и творчество. Программа лагерей включает развивающие занятия, творческие мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия и многое другое.

Профильную смену по безопасности дорожного движения в школе № 9 открыли 9 июня заместитель главы города Ольга Алферова, временно исполняющий полномочия заместителя начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Жуковский Александр Нелепченко, директор школы Виктория Хохлова и депутат городского Совета депутатов Сергей Акимов.

Летние лагеря в Жуковском открылись 9 июня на одиннадцати площадках: в гимназии № 1; школах № 2; № 5, № 6; № 8; № 9; № 13; № 15; школе-интернате; Центре эстетического воспитания; Центре детского творчества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.