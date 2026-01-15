В Жуковском на стадионе «Метеор» откроют новый каток

В городском округе Жуковский на стадионе спортивного комплекса «Метеор» готовится к открытию новый каток, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском на стадионе спортивного комплекса «Метеор» завершаются подготовительные работы к открытию катка. Сейчас специалисты очищают первый слой льда от снега, после чего продолжат заливку площадки.

Точная дата открытия будет объявлена позже. Организаторы отмечают, что катание на катке будет сопровождаться популярной музыкой.

В городе также продолжает работу каток с искусственным льдом, открывшийся 5 декабря на площади у Дворца культуры в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00, с техническими перерывами для поддержания качества льда.

Для посещения катка требуется предварительная регистрация на портале «Спорт Подмосковья», однако билеты можно получить и непосредственно перед входом. Адрес спортивного комплекса «Метеор»: Жуковский, улица Пушкина, 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.