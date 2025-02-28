В Жуковском модернизируют контейнерные площадки

В Подмосковье состоялось совещание губернатора Андрея Воробьева с членами регионального правительства и главами округов. В совещании принял участие и глава Жуковского Борис Аубакиров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одна из тем, которая поднималась на совещании — это содержание контейнерных площадок в Подмосковье. В Жуковском имеются муниципальные площадки, которые обслуживает подрядчик, а также площадки, являющиеся общедомовым имуществом многоквартирных домов. В этом случае за содержание отвечает управляющая компания. Вывоз отходов осуществляет региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«В этом году мы планируем модернизировать в городе часть контейнерных площадок: где-то добавить навес для баков, где-то — установить отсеки для бункеров для крупногабаритных отходов, а также твердых коммунальных отходов и раздельного сбора», — прокомментировал Борис Аубакиров.

Он также отметил, что на совещании обсудили ТОП тем, волнующих жителей. В Жуковском за неделю больше всего обращений поступило по таким темам, как двор, социальная сфера и дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.