В Жуковском ликвидировали подтопление на автомобильных дорогах

4 августа 2025 года в результате сильного дождя в городском округе Жуковский подтопило несколько участков автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«На место сразу выехали соответствующие службы города для проведения откачки воды», — сообщил глава муниципалитета Андроник Пак. — На данный момент подтопления на этих участках дороги устранены. Держу ситуацию на личном контроле».

«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ранее сообщило, что 4 августа в Московской области ожидается сильный ливень, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных районах региона — град, а также ветер до 12-17 метров в секунду.

Дожди, как пояснили метеорологи, продолжатся аж до середины вторника, 5 августа. Всего за два дня может выпасть около месячной нормы осадков, предупреждают синоптики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.