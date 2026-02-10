В Жуковском Георгия Кудрявцева переизбрали председателем профсоюза ЦАГИ

В понедельник, 9 февраля, в Центральном аэрогидродинамическом институте прошла отчетно-перевыборная конференция первичной профсоюзной общественной организации. В мероприятии приняли участие глава городского округа Жуковский Андроник Пак, руководство и коллектив института.

Конференция проводится раз в пять лет. На ней подводят итоги работы и рассказывают о достижениях организации за прошедший период.

В ходе встречи председателем первичной профсоюзной организации ЦАГИ вновь избрали Георгия Кудрявцева. Он занимает этот пост третий срок подряд. Благодаря его инициативе молодые специалисты участвуют в мероприятиях на городском, региональном и областном уровне.

Глава Жуковского поздравил сотрудников института с Днем российской науки и пожелал им новых профессиональных успехов.

