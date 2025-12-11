В Жуковском 60 тыс рублей выплатили семьям бойцов СВО на школьников

В конце прошлого года в Московской области введена дополнительная социальная поддержка для семей, которые потеряли своих близких в ходе специальной военной операции, в виде ежегодной выплаты на каждого школьника. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Согласно пояснениям ведомства, сумма выплаты составляет 10 тыс. рублей на каждого школьника, плюс дополнительно 7 тыс. рублей для учащихся из многодетных семей, которые уже получали пособие в размере 3 тыс. рублей.

«В Жуковском городском округе на сегодняшний день выплату получили 6 детей, что составляет 60 тысяч рублей. Следует отметить, что для получения данного пособия необходимо, чтобы семья была зарегистрирована в Московской области, а ребенок обучался в муниципальных или государственных учебных заведениях региона», — прокомментировала начальник социальной защиты Светлана Климова.

Дополнительную информацию можно получить по единому телефону «горячей линии» 122 добавочный 6. Чат для вопросов и ответов о мерах социальной поддержки в Telegram — чате «Социалка. Жуковский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.