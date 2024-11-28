В Жуковском 28 ноября пройдет встреча с жителями дома по улице Осипенко после пожара

Встреча с жильцами, пострадавшими при пожаре в многоквартирном доме на ул. Осипенко в Жуковском пройдет 28 ноября в формате выездной администрации. В рамках встречи будут даны ответы на любые возможные вопросы от собственников квартир, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встреча пройдет в школе № 13. Начало в 19:00.

Возгорание в одной из квартир на 12 этаже многоквартирного дома произошло в понедельник, 25 ноября. Жители дома были сразу же эвакуированы. Обошлось без жертв. Но от пожара также пострадали квартиры на 13 и 14 этажах, а также многие квартиры оказались залиты в ходе тушения.

В тот же день на базе школы № 13 был организован штаб, где пострадавшие жуковчане получили горячее питание, желающим было предложено временное жилье. Также прошла встреча жителей с главой города Борисом Аубакировым.

Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.