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В Жуковском 27 сентября состоится встреча администрации с местными жителями

В пятницу, 27 сентября, состоится очередная встреча в формате «выездной администрации» в Жуковском. Она пройдет во Дворце культуры, расположенном по адресу: ул. Фрунзе, 28, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече будет присутствовать глава Жуковского Борис Аубакиров, его заместители, сотрудники администрации, представители управляющих организаций и различных структур города.

Помимо этого, участники смогут задать любой волнующий вопрос, а также оставить письменное заявление.

Начало в 17:00. На встречу приглашают всех желающих.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.