В Жуковском 22 июня пройдет акция «Свеча памяти»

22 июня в России День памяти и скорби. Это одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. Именно в этот день 1941 года началась Великая Отечественная война против нацистской Германии и ее союзников. Более 20 миллионов человек отдали свои жизни ради мирного и светлого будущего нашей страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Память о всех тех, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу — священна. 22 июня по всей стране проходят памятные мероприятия в честь этой даты.

В Жуковском 22 июня в 04:00 на мемориальном комплексе «Вечный огонь» на улице Пушкина пройдет ежегодная акция «Свеча памяти». «Мы зажжем свечи в память о павших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны», — сообщил глава городского округа Жуковский Андроник Пак. Он пригласил жителей принять участие в данном мероприятии и почтить память героев, павших в годы Великой Отечественной войны.

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