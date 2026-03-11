В Жуковском 19 марта пройдет выездная администрация

Встреча с жителями в формате выездной администрации состоится 19 марта в Жуковском по адресу Ломоносова, 13. Начало в 18:00, предварительная запись не требуется, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии примут участие глава городского округа Жуковский Андроник Пак, его заместители, сотрудники профильных управлений администрации, представители управляющих организаций, депутаты городского совета депутатов и члены Общественной палаты округа. Жители смогут задать вопросы по различным направлениям и получить разъяснения на месте.

Встреча пройдет в школе №3 по адресу: улица Ломоносова, 13. Формат выездной администрации предполагает открытый диалог без предварительной записи.

Предыдущая встреча состоялась 17 февраля в гимназии №1. Тогда жуковчане поднимали темы благоустройства и уборки дворов, включения домов в программу капитального ремонта, расселения аварийного жилья и поддержки многодетных семей. В частности, жители дома по адресу Жуковского, 1 обратились с просьбой благоустроить дворовую территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.