В Жуковском 1 декабря зажгли главную новогоднюю елку на центральной площади

В Жуковском 1 декабря на центральной площади прошла церемония зажжения главной новогодней елки и открытие зимнего сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию зимнего сезона, состоялось в понедельник, 1 декабря, на центральной площади Жуковского. Праздничная программа стартовала в 18:00 с поздравления жителей: Дед Мороз и Снегурочка поприветствовали гостей, для детей провели анимационную программу с ростовыми куклами.

Жителей развлекали артисты театра «Стрела» и Дворца культуры. В 18:30 перед Дворцом культуры состоялось торжественное зажжение главной новогодней елки города. В церемонии принял участие глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Зима в Подмосковье», инициированного губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В городском парке начала работу почта Деда Мороза, письма принимаются с 1 по 27 декабря с 10:00 до 18:00 по будням и субботам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.