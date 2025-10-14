В Жуковской библиотеке № 8 открывается клуб по рисованию для взрослых

Многим людям не хватает отдыха от домашних дел и суеты, а вместе с новым хобби все желающие смогут: раскрыть свой творческий потенциал в уютной и дружеской атмосфере, пообщаться с единомышленниками, поделиться идеями и вдохновиться, и главное — рисовать в комфортных условиях независимо от опыта и навыков, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Занятия будут проходить по адресу: городской округ Жуковский, Дворец культуры, улица Фрунзе, 28 (библиотека № 8), по вторникам и субботам в 17:00.

С более подробной информацией о том, что будет происходить на занятиях, какие принадлежности нужно взять с собой, можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/3PhkoX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.