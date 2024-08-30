В Жуковских школах прошли учения по безопасности

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В Подмосковье отработали действия при террористической угрозе

В подмосковном Жуковском отработали действия при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По легенде учения во время нападения группы вооруженных террористов учителям необходимо было забаррикадироваться в кабинете.

«Вооруженные преступники» были успешно задержаны прибывшими сотрудниками силовых структур. При этом, по легенде учений, рядом со школой было обнаружено заложенное взрывное устройство, обнаруженное кинологом с собакой.

На этом этапе учений отработали действия при эвакуации из здания школы при обнаружении взрывного устройства и получении сигнала воздушной тревоги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.