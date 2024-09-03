В Жуковских библиотеках прошли мероприятия в память о трагедии в Беслане

В библиотеках города Жуковского прошел цикл мероприятий, посвященный 20 -ой годовщине трагических событий в Беслане. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для жуковчан это скорбная дата вдвойне в той бесчеловечной трагедии погибли не только дети, но и спасатели отряда Центроспас Валерий Замараев и Дмитрий Кормилин, пришедшие на помощь жертвам теракта.

По традиции ежегодно сотрудники библиотеки № 2 во главе с заведующей Зинаидой Ивановой приходят на Быковское мемориальной кладбище, чтобы возложить цветы на могилу героев, а в их лице помянуть всех жертв той страшной трагедии.

Всего в теракте погибли 333 человека, из них 186 детей.

Кроме того, сегодня в городских библиотеках прошли встречи с читателями, посвященные тем трем самым страшным дням 2004 года. На книжных полках были представлены произведения о защитниках Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.