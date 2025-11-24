В ЖК «Пушкино Град» разработали проект архитектурного облика и благоустройства

В Подмосковье возводят ЖК «Пушкино Град». Разработан проект архитектурного облика и благоустройства жилого комплекса, объединив в единый продукт искусство архитектуры, ландшафта и технологий. Над концепцией и проектом благоустройства трудилась ландшафтная студия Miji Land, а над 3D-визуализацией архитектуры, экстерьеров и благоустройства — студия Miji Visual, специализирующееся на создании фотореалистичных и атмосферных рендеров с применением технологий «искусственного интеллекта». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Концепция проекта строится на диалоге между архитектурой и природой. Современные фасады выполнены в лаконичном изысканном стиле, где продумана каждая деталь: от фактуры и цвета до взаимодействия со светом. Этот архитектурный язык находит продолжение в благоустройстве двора, где ландшафт в духе природного минимализма формирует живую, динамичную среду. Все элементы пространства — дорожки, зоны отдыха, детские площадки, амфитеатр и ручей — объединены в систему, создающую плавные сценарии движения.

Центром притяжения становится декоративный ручей с кафе и зелеными террасами, символизирующий течение жизни, природную энергию и спокойствие. А визуализации от Miji Visual передают ритм и характер двора: от утренних пробежек и прогулок до вечерних встреч у воды.

При создании 3D-визуализаций команда Miji Visual сделала ставку на синергию человеческого креатива и искусственного интеллекта и использовала нейросети, в частности, Stable Diffusion и кастомные AI-инструменты для генерации персонажей, текстур и атмосферных деталей.

Почти все герои на рендерах созданы по индивидуальным промптам в нейросети. Это позволило добиться высочайшей степени реалистичности и соответствия целевой аудитории комплекса — людей, ценящих современный комфорт, эстетику и ощущение жизни в гармоничном пространстве. Технологии «искусственного интеллекта» использовались и в технической части визуализации: для доработки поверхности воды, озеленения и финальной постобработки рендеров, придавая реалистичность и улучшение детализации растений, света и тени, баланса цвета, глубины резкости и мягкости света на изображениях.

«Результатом работы Miji Visual стали беспрецедентно проработанные, реалистичные и атмосферные 3D-визуализации, где каждая сцена не просто показывает объект, а передает жизнь внутри него.

Это не архитектурная демонстрация, а маркетинговые визуализации нового поколения, помогающие будущему покупателю увидеть себя в пространстве, почувствовать настроение и влюбиться в проект еще до того, как он будет построен. Сотрудничество с командой ЖК „Пушкино Град“ стало для Miji Visual и Miji Group примером того, как технологии и искусство объединяются, создавая новый язык визуальной коммуникации в девелоперских проектах», — отмечает Александра Карнукаева, CEO и основательница Miji Group.

«Для нас сотрудничество с Miji Group — это стратегический шаг в создании не просто качественного жилья, а целостной среды, где каждая деталь работает на ощущение счастья и гармонии будущих жителей. То, что мы видим в визуализациях — это не просто красивые картинки. Это глубоко проработанная философия пространства, где архитектура ведет диалог с природой. Мы уверены, что такие проекты, как декоративный ручей с кафе в окружении яблонь или амфитеатр для общения, станут не просто элементами благоустройства, а настоящими точками притяжения, где будет рождаться сообщество наших жителей. Это инвестиция в качество жизни», — отмечает генеральный директор девелоперской компании ДЕЛО Георгий Лабинцев.

ЖК «Пушкино Град» — это флагманский проект девелоперской компании ДЕЛО, расположенный на северо-востоке Московской области в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе, в городе Пушкино. На территории квартала из нескольких очередей появится 21 жилой дом переменной этажности со всей необходимой инфраструктурой: школой на 1275 мест, 2 детскими на 625 мест, многофункциональной поликлиникой на 167 посетителей за смену, собственным акватермальным комплексом (ФОК) и ТРЦ. На первых этажах жилых домов, разместятся магазины, салоны красоты и кофейни. На территории будущего комплекса появятся: декоративный ручей, окруженный яблоневым садом, открытый амфитеатр для общения и мероприятий, коворкинг под открытым небом, 180-метровая беговая дорожка и шесть спортивных зон.

Особое внимание уделено развитию детей: пять игровых пространств для разных возрастов были разработаны при участии специалистов по детскому развитию. Важно, что вся территория будет объединена качественным авторским озеленением в стиле современного природного минимализма, а также единой безбарьерной средой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.